Plus

Über schier unglaubliche 16,5 Millionen Euro an Insolvenzforderungen an den FC Wacker wurde am Mittwoch befunden, bis zu vier Millionen Euro könnten bleiben. Nun könnte nicht nur die Wacker-Kapitalgesellschaft (Profibetrieb) in die Insolvenz schlittern, sondern auch der Verein (Damen, Nachwuchs, Unterhaus-Kampfmannschaften).