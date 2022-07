Cyberangriffe auf Unternehmen heizen die Preise an

In ihrer jährlichen Befragung zum Thema zeigte sich, dass Datenschutzverletzungen immer folgenschwerer und kostspieliger werden – und die befragten Unternehmen im Schnitt 4,35 Mio. Dollar (4,28 Mio. Euro) kosteten. In den vergangenen zwei Jahren sind die Kosten um fast 13 Prozent angestiegen. Die Vorfälle könnten laut IBM Security auf zu steigende Kosten für Waren und Dienstleistungen beitragen. „Tatsächlich hoben 60 Prozent der untersuchten Unternehmen ihre Preise für Produkte und Services aufgrund der Datenschutzverletzung an“, heißt es in einer Mitteilung – und das in einer Zeit, als die Herstellungskosten wegen Inflation und Lieferkettenproblemen bereits in die Höhe schnellten.