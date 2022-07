„Genuss Laden 24/7“: Direktverkauf rund um die Uhr in Lienz

Lienz – Ein erstes Update für den Bauernmarkt in Lienz war die Umwandlung in einen Stadtmarkt, der als solcher bereits seit April des Jahres 2000 bekannt ist. Regionale Erzeugnisse aus heimischem Anbau, heimischer Weiterverarbeitung sowie Veredelung können Kunden seither an jedem Freitag und Samstag direkt von den jeweiligen Produzenten erwerben. Gestern hat der Verein das neueste Update für den „Stadtmarkt 4.0“ der Öffentlichkeit präsentiert: einen „Genuss Laden 24/7“.

„Wir tragen den heutigen Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung und sind stolz auf Österreichs ersten City-Laden in dieser Form“, begrüßte Stadtmarketing-Leiter Oskar Januschke zahlreiche Vertreter des Gemeinderates, des Tourismusverbandes, der Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer. Eine Umfrage unter 600 Besuchern habe ergeben, dass die Kunden des Stadtmarktes aktuell ein Durchschnittsalter von 53 Jahren aufweisen. Mehr als zwei Drittel von ihnen wohnen in der Stadt, der Großteil nutzt das Fahrrad für den Einkauf bei den Standlern. „Reich wird man als Direkterzeuger nicht“, erklärte Stadtmarkt-Obmann Berno Mühlburger, der sich auf die Verarbeitung von Wildbret spezialisiert hat. „Unser neues Angebot samt Click-and-Collect-Online-Bestellungen und einem öffentlichen Bargeldautomaten soll neue Kunden für unsere Erzeugnisse begeistern. Direktvermarkter können neue Vertriebswege erschließen.“

Ab sofort öffnet sich die Türe des Genuss Ladens 24/7 in der Messinggasse rund um die Uhr. Einzige Voraussetzung für den Eintritt ist das Einführen einer Bankomat-Karte, wie man es vom Paketservice beim Postamt kennt. Im Geschäft beherbergen große Kühlschränke Milch-, Wurst- und Käsespezialitäten. Ähnlich wie bei manchen Hofläden stehen außerdem frisches Brot, Säfte und Getreide in den Regalen. Man sammelt seine Wunschprodukte in einem Einkaufskorb und bezahlt digital oder bar, nachdem man alle Waren an einem Kassaplatz samt großem Touch-Display eingescannt hat. Einen Überblick über das Angebot gewinnt man unter www.stadtmarkt-lienz.at