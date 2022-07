WWF macht Druck bei der Inn-Fließstrecke

Innsbruck – Der Inn weist mit 80,6 Kilometern die längste freie Fließstrecke aller heimischen Flüsse auf. Im Februar kündigte die Tiroler Landesregierung die Erweiterung um 22 Kilometer an. Die Umsetzung lasse jedoch auf sich warten, kritisiert Christoph Walder, Leiter des Bereichs Naturschutz beim WWF Österreich. Die Spitzen der Regierungsparteien müssten ihr Versprechen jetzt einlösen, denn „es kann nicht sein, dass ein so wichtiges Naturschutzprojekt kurz vor der Landtagswahl still und leise schubladisiert wird“.