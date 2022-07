Ambraser Schlosskonzert: Die unbändige Lust auf mehr

Innsbruck – Der konzertante Aufgalopp für die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik biegt in die Zielgerade. Am 5. August startet mit der Barockoper „Silla“ die 46. Auflage des sommerlichen Festivalreigens im Landestheater. Zuvor wird noch, wie vorgestern Dienstag beim 3. und vorletzten Ambraser Schlosskonzert, Lust auf Alte Musik gemacht. Auf der Bühne steht zu diesem Zwecke diesmal ein französisch-britisches Aufgebot: das Ensemble Le Caravansérail unter seinem Chef und Cembalisten Bertrand Cuiller sowie die aus Glasgow gebürtige Sopranistin Rachel Redmond.

Der Abend gestaltet sich wie so oft im schwül-heißen Klima des Spanischen Saals: Historische Instrumente lassen sich schwer stimmen, von draußen dringen aufgeregt Pfeifrufe herein – und, mit Abstand am erfreulichsten: Es erklingt meisterhafte Musik, die uns ZuhörerInnen zurückflasht in höfische Zeit, leidenschaftlich und fragil, voll Herzschmerz und sich aufbäumender Hoffnung, mitunter ausgelassen und durchaus tanzbar.