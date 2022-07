Konzertabbruch wegen „kultureller Aneignung" in Bern schlägt Wellen

Bern – Der Abbruch eines Konzerts einer Mundart-Reggae-Band in Bern schlägt hohe Wellen. Grund für den Konzertabbruch waren Bedenken im Publikum, dass die weißen Bandmitglieder Dreadlocks und afrikanische Kleidung trugen und Reggae-Musik spielten. Das sei kulturelle Aneignung.

Die Brasserie Lorraine als Veranstalterin musste harsche Kritik einstecken. Am Dienstagabend zeigte sie sich in den sozialen Medien von den hohen Wellen überrascht, die der Vorfall vom 18. Juli geworfen hatte.

Das Thema sei hochkomplex und sollte sich nicht in vereinfachenden Fragen wie wer darf welche Kleider und Frisuren tragen erschöpfen, so die Verantwortlichen. Sie wünschen sich eine Diskussion zu führen, "die eine saubere Analyse hervorbringt und wollen tiefer gehen und auch die einhergehenden Folgen, die der Kolonialismus hinterlassen hat, in die Diskussion mit einbeziehen".