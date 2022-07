Manchin nun doch an Bord: Demokraten wollen Klimapaket auf Weg bringen

Washington – Nach langem Ringen in der eigenen Demokratischen Partei steht US-Präsident Joe Biden bei seiner Reformagenda vor einem Erfolg. Die Demokraten im Senat verständigten sich am Mittwoch auf ein abgespecktes Klima-, Sozial- und Steuerpaket in Höhe von 670 Milliarden US-Dollar (659,97 Mrd. Euro). Dies teilten sein größter Widersacher in den eigenen Reihen, Senator Joe Manchin, und der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, mit.