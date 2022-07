Star-Aufstand gegen Instagram: Nun reagierte der Chef der Plattform

Menlo Park – Die Macher der Bilder-Plattform Instagram haben es wieder einmal geschafft, die Nutzer mit einem Update auf die Palme zu bringen. An sich ist es ja ein alter Hut, dass Änderungen der gewohnten Nutzeroberfläche zunächst Protest hervorrufen. Man denke nur an die Einführung des neuen Logos mit Farbverlauf statt Retro-Kamera-Symbol. Mit den neuesten Änderungen könnten die Instagram-Entwickler aber einen Schritt zu weit gegangen sein.

Seit Kurzem präsentiert sich die App nämlich nicht mehr als Foto-Plattform, sondern vielmehr als Sammelsurium unzusammenhängender Videos und Werbeeinschaltungen. Fotos bzw. Posts von Freunden findet man zwar auch hin und wieder im Newsfeed, aber eben nur hin und wieder. Die sogenannten „Reels“ (Anm.: so werden die Videos genannt) im Vollbildformat haben die Oberhand, Fotos scheinen in die Versenkung gedrängt zu werden, obwohl Instagram ja eigentlich genau dafür gemacht wurde. Der Äger vieler User ist dementsprechend groß.

Das sieht auch Instagram-Chef Adam Mosseri so. Offensichtlich um die Wogen zu glätten, hat er sich in einem Video geäußert. Laut dem 39-Jährigen experimentiere die Plattform gerade mit Änderungen, die bildschirmfüllenden Fotos und Videos seien nur ein Test und auch noch nicht für alle Nutzern verfügbar. „Es ist noch nicht gut“, stellt Mosseri klar. Er betonte jedoch, dass man eine Veränderung im Nutzerverhalten sehe und Videos jetzt schon unglaublich beliebt seien bzw. immer beliebter werden – auch wenn man an der App überhaupt nichts ändern würde. Aber gerade weil sie so hoch im Kurs stehen, wolle man die Plattform in diese Richtung verbessern. Eine Art Entwarnung gibt es aber auch: Fotos sollen weiterhin ein wichtiger Bestandteil von Instagram bleiben.