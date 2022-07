Unwetter-Front zog am Abend wieder über Tirol: Muren im Unterland, Waldbrand in Serfaus

Bereits am früheren Nachmittag hatte das Land Tirol per Aussendung wieder vor starkem Regen und Gewittern gewarnt. Besonders in den vorbelasteten Gebieten südlich des Inns sei die Schadensgefahr erhöht, heißt es: „Lasst entsprechende Vorsicht walten und vermeidet beispielsweise im Fall von Gewittern und Starkregen unnötige Autofahrten oder Spaziergänge und haltet euch von gefährdeten Bereichen wie etwa Fließgewässern fern."

„In den nächsten zwei Tagen wird es recht turbulent", bestätigt auch Werner Troger von den Meteo Experts. Grund dafür ist eine Südwest-Strömung mit schwül-labiler Luft. Diese gibt am Donnerstag und Freitag den Ton an – und entlädt sich jeweils in der zweiten Tageshälfte mit teils kräftigen Gewittern. „Auch Hagel, Sturmböen und Muren sind wieder möglich", befürchtet der Meteorologe.

Deutlich mehr davon gibt es am Sonntag, ein ruhiger Tag mit bis zu 26 Grad. Am wärmsten dürfte es in Osttirol werden. In dieser Tonart geht es in der neuen Woche weiter: „Es schaut dann wieder mehr nach Hochsommer aus, am Dienstag und Mittwoch geht das Thermometer Richtung 30 Grad", so Troger. (klh, mw, tst)