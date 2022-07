Am helllichten Tag: Unbekannter brach in Haus in Kematen ein und stahl Wertsachen

Kematen – Am helllichten Tag sind am Donnerstag ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Kematen eingebrochen. Durch das Ausbohren eines Türzylinders auf der Terrasse verschafften sich die Unbekannten Zutritt in die Wohnräumlichkeiten. Dabei ließen sie mehrere Abzeichen, Münzen sowie eine Uhr im Wert einer vierstelligen Summe mitgehen. Laut Polizei geschah das Ganze zwischen 9.25 Uhr und 12.50 Uhr. Hinweise können unter 059133 / 7115 abgegeben werden. (TT.com)