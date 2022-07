13-Jährige stürzte im Zillertal mit E-Bike: Heli flog sie ins Spital nach Innsbruck

Mayrhofen – Eine Schülerin (13) ist am Donnerstag in Mayrhofen mit ihrem E-Bike gestürzt. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken, um die verletzte 13-Jährige in die Klinik nach Innsbruck zu bringen. Laut Polizei erlitt das Mädchen Verletzungen mittleren Grades. Zu dem Unfall war es im Rahmen einer Tour auf der „Privatstraße Verbund Tourismus" im Bereich der „Birneraste" gekommen. Wie es zu dem Sturz kam, ist nicht bekannt. (TT.com)