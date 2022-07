Rapid nach 2:1-Sieg bei Gdansk in 3. ECL-Qualifikationsrunde

Danzig – Rapid bleibt in der Fußball-Europacup-Saison 2022/23 weiter im Geschäft. Im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gewannen die Hütteldorfer am Donnerstagabend in Danzig gegen Lechia Gdansk mit 2:1 (2:0) und stiegen damit nach dem 0:0 im Hinspiel vor einer Woche in Wien auf. Nicolas Kühn (16.) und Marco Grüll per Foulelfmeter (18.) sorgten früh für klare Verhältnisse sowie für intakte Chancen auf die Gruppenphase.