Weiter Zwist um Innsbrucker Hofwaldtrail

Innsbruck – Der TT-Bericht über die wieder aufgenommenen Arbeiten für den Hofwaldtrail hat gestern zu Reaktionen geführt. „Ich begrüße die Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Hofwaldtrail. Dieser neue Trail ist ein großer Schritt für die Attraktivierung des Mountainbike-Angebots in Innsbruck. Zudem wird der Radsport auf legale Trails gelenkt und damit auch die Natur und der Lebensraum wildlebender Tiere geschützt“, sagt Bürgermeister Georg Willi in einer Aussendung.