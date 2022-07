Mayrhofens BM will Stillstand bei Bahnhofsumbau für Straßenbau nutzen

Mayrhofens Bürgermeister Hans Jörg Moigg ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Mandatare nach Gesprächen beim Land Tirol wissen: „Es gibt für den geplanten Wasserstoffzug einen Beschaffungs- und einen Servicevertrag. Letzterer ist zu wenig genau, deshalb soll beides nochmal neu ausgeschrieben werden. Das dauert bis zu einem Jahr.“ Der Stillstand hänge wohl auch mit den bevorstehenden Landtagswahlen zusammen. BM Moigg regt an, das Straßenprojekt, das in Zusammenhang mit dem Bahnhofsneubau steht, vorzuziehen. Dies sei eine Chance, das sich zuspitzende Verkehrsproblem in Mayrhofen anzugehen, zumal für die Umsetzung des Großprojektes ohnehin Ersatzwege geschaffen werden müssen.