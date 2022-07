Genuss pur bei TT-Café am Samstag in Schwaz

Morgen wird am Vorplatz der Stadtgalerien in Schwaz wieder zum gemütlichen TT-Café mit Gratis-Frühstück und Unterhaltung geladen.

Schwaz – Der Duft von frischem Kaffee, ein knuspriges Frühstück, Gute-Laune-Musik und spannende Interviews mit Persönlichkeiten aus dem Bezirk – das erwartet die Besucher des TT-Cafés morgen in Schwaz. Direkt am Vorplatz der Stadtgalerien macht die beliebte Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung Halt und serviert von 9 bis 12 Uhr ein Gratis-Frühstück mit Gebäck von der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè und Mineralwasser von Silberquelle. Während sich die Kleinen beim kunterbunten Kinderprogramm austoben, können die Großen ihr Glück beim Gewinnspiel in Kooperation mit Dez versuchen.

Egal, was das Wetter morgen bringt, die vielseitigen Interview-Gäste sorgen auf jeden Fall für gute Laune und spannende neue Einblicke. Moderatorin Anita Kapferer wird durch den Vormittag führen und mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern die Podiumsgäste begrüßen. Mit dabei ist natürlich die frischgebackene Bürgermeisterin Victoria Weber, die Einblicke in städtische Projekte gibt, aber auch als erste Stadtchefin der Geschichte von Schwaz einiges umkrempelt. Über die Stadt, aber auch den ganzen Bezirk weiß auch BH Michael Brandl viel zu erzählen. In Sachen Fachkräfte ausbilden und Umgang mit Menschen mit Behinderung wird Klaus Mair, Geschäftsführer der Geschützten Werkstätte, berichten. Neuigkeiten von der Tiroler Versicherung verrät morgen Vorstand Franz Mair. Einen Blick hinter die Kulissen gibt auch die Miss Alpin Sophia Karwann aus Mayrhofen. Mit viel Taktgefühl wird Eva Lind am Podium über ihr Leben plaudern, genauso wie Schauspieler Martin Leutgeb, der auch eine große Portion Humor mitbringt. Sportlich wird’s hingegen bei den ÖSV-Rennläufern Ricarda und Raphael Haaser sowie dem Fußball-Trainer des SV Fügen.