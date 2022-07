Finanzminister Brunner an Ländle: „Kein gutes Bild“

Wien – „Es ist kein gutes Bild, das der Wirtschaftsbund Vorarlberg in den letzten Wochen und Monaten abgegeben hat. Das muss ich auch als Mitglied des Wirtschaftsbundes offen sagen. Die Optik ist eine katastrophale“, erklärt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gegenüber der TT nach der Sonderprüfung des Wirtschaftsbunds Vorarlberg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Austria in der Vorarlberger Inseraten-Affäre.

Die BDO-Prüfung hatte einen „generösen Umgang“ mit Finanzmitteln beim Wirtschaftsbund Vorarlberg konstatiert. Es geht um gekeilte Inserate in der mittlerweile eingestellten Mitgliederzeitung Vorarlberger Wirtschaft in Millionenhöhe und um die Weitergabe von Geldmitteln an die Landespartei und ÖVP-Ortsgruppen über insgesamt knapp 800.000 Euro.