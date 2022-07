Imster Themenweg soll Weltidee des SOS-Kinderdorfs vermitteln

Der aktuelle „Themenweg“ besitze „kein einheitliches Sujet“, heißt es zur Ausgangslage. Außerdem: „Diesen Weg aktuell mit der Idee von Hermann Gmeiner in Verbindung zu setzen, erfordert tatsächlich sehr viel Fantasie. Spielerische Elemente fehlen gänzlich, weshalb für Kinder (um die ging es Hermann Gmeiner im Speziellen) und damit auch für die Eltern keine Motivation zum Besuch und Verweilen am Weg besteht.“

Im Mittelpunkt des Themenweges steht die Geschichte und Idee zum 1949 gegründeten und 1951 eröffneten SOS-Kinderdorf. „Die Bekanntheit von Hermann Gmeiner und das Wissen um die Gründung des 1. SOS-Kinderdorfes in Imst veranlasst viele Interessenten und Spender, an die Gründungsstätte zu kommen“, heißt es seitens des Imst Tourismus als Projektträger. Da aber am Areal des Kinderdorfes keine Besuche gestattet sind, soll der neue SOS-Kinderdorf-Themenweg Antworten geben: mit der richtigen „Menge an Information rund um die Idee und die Entwicklung von Hermann Gmeiner gepaart mit spielerischen Elementen an zahlreichen Stationen. Der Besuch soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden und den Enthusiasmus von Hermann Gmeiner 70 Jahre später spürbar machen.“