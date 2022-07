Bei geringer Bildung eines Elternteils bleibt Familie oft klein

In ihrer im Fachjournal "Comparative Population Studies" veröffentlichen Studie hat Natalie Nitsche vom Max-Planck-Institut in Rostock (Deutschland) mit Kollegen Daten der EU-SILC Panelstudie (European Statistics on Income and Living Conditions) ausgewertet. Darin finden sich Angaben zu allen Mitgliedern eines befragten Haushalts, u.a. auch zu Bildung und Kinderzahl.

Vor allem im Norden Europas sind die Unterschiede erheblich: In Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, etc. ist die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes bei zwei gut gebildeten Partnern zwei bis fünf Jahre nach der Erstgeburt etwa viermal so groß wie bei zwei gering gebildeten Partnern. Möglicherweise seien Paare mit geringer Bildung in den nordischen Ländern bei der Entscheidung für ein weiteres Kind mit den meisten Einschränkungen konfrontiert, was angesichts des hohen Maßes an sozialstaatlichen Transferleistungen für Familien in dieser Region bemerkenswert sei, schreiben die Wissenschafter in der Arbeit.