Wacken rüstet sich für Neustart des Heavy-Metal-Festivals

Offiziell geht es traditionell erst am Donnerstag los, doch schon Mittwoch werden Lautsprecher aufgedreht. Beim sogenannten Wacken-Wednesday geht es auf der drittgrößten Bühne unter anderem mit Avantasia und Epica zur Sache. Für diese Bühne wurden gesonderte Karten an Festival-Besucher verkauft. "Kommendes Jahr werden wir den Mittwoch als offiziellen Festivaltag mit einbeziehen", sagte Jensen. Offiziell ist die Veranstaltung bereits seit langem ausverkauft, es gibt aber eine Börse zum Weiterverkauf von Karten. "Es wird langsam knapp, aber es werden noch Tickets über die Ticketbörse vermittelt", sagte Jensen.

Die beiden Hauptbühnen werden erst am Donnerstag bespielt. Laut Veranstaltern wollen 200 Bands in Wacken auftreten. Headliner sind Judas Priest. Mit dabei sind unter anderem auch Slipknot, Powerwolf, Hämatom, In Extremo, Lordi, Slime, Venom und erstmals die Kölner Band Höhner. Mit Insanity Alert spielt auch eine Innsbrucker Thrash-Metal-Band auf dem Festival.

1990 feierten 800 Heavy-Metal-Fans das erste Mal in dem kleinen Ort im Norden. Danach wurde das Festival immer größer, zuletzt kamen regelmäßig 75.000 Fans. "Wir haben jedes Jahr Highlights gehabt", sagte Jensen. Auf den Auftritt von Judas Priest warte er seit drei Jahren. "Ihr letzter Wacken-Besuch war grandios und die Band ist - was man so hört - gut in Form."