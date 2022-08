Gründen und Scheitern, Öffi-Zukunft, „Lumpen“-Abschied: Das war „Tirol Live"

Zum Start in die neue Woche gab es bei „Tirol Live“ ein buntes Programm. Und irgendwo pendelten sich die Themen zwischen Anfang, Neuanfang und Ende ein. Die Außerfernerin Carina Frei hat erst kürzlich ihr erstes Buch, eine Gründerbibel, vorgestellt. Gleichzeitig kennt sie aber auch das Scheitern. Was es mit ihrer Trilogie des Scheiterns auf sich hat und wie die Tirolerin dazu kam, den Depp/Heard-Prozess für die Bild zu beobachten, erzählte sie TT-Lokalchef Marco Witting.

Seit 1987 stehen die Zillertaler Haderlumpen gemeinsam auf der Bühne. Nach 35 Jahren ist in wenigen Tagen Schluss. Nachdem die Pandemie die Abschiedstournee gleich zweimal verhindert hat, ist es nun am 12. und 13. August so weit. Das allerletzte „Lumpen-Konzert“ steht in Zell am Ziller an. Bandleader Vitus Amor berichtete bei „Tirol Live“ über die letzten Vorbereitungen und seine Gefühlslage.