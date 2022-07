Alkolenker raste in Telfs auf Polizisten zu, Flucht endete mit schwerem Unfall

Am Fahrzeug des 63-Jährigen entstand Totalschaden.

Telfs – Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein Autofahrer mit der Polizei in der Nacht auf Freitag in Telfs. Drei Polizisten führten gerade Fahrzeug- und Lenkerkontrollen durch, als sich kurz vor 2 Uhr früh im nahen Kreisverkehr ein Verkehrsunfall ereignete. Ein Lenker war mit seinem Pkw gegen die Begrenzung des Kreisverkehrs geprallt, hatte die Grünfläche überfahren und war gegen die Gehsteigkante gefahren.

Zwei Beamte liefen sofort in Richtung des verunfallten Fahrzeuges, der Lenker setzte aber seine Fahrt mit dem schwerbeschädigten Fahrzeug ohne anzuhalten fort. Trotz Anhaltezeichen blieb der Lenker nicht stehen, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr auf beide Beamte zu, teilte die Exekutive mit. Diese mussten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Anschließend fuhr der Lenker auf der Möserer Straße weiter.

Die Beamten nahmen kurze Zeit später die Verfolgung des Fahrzeuges auf und konnten, unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen aus Telfs und Zirl, auf der Buchener Straße zwischen Telfs und Bairbach den Pkw auffinden. Das Fahrzeug war dabei in einer leichten Linkskurve gegen die Leitschiene und anschließend in einer leichten Rechtskurve mehrmals gegen die dortige Felswand geprallt. Der Lenker, ein 63-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, verletzte sich bei diesem Unfall schwer und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Telfs aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Alkomatentest ergab laut Polizei eine erhebliche Alkoholisierung.