Waldbrände in Friaul: Feuerwehren kämpfen weiter gegen Flammen

Udine – Waldbrände toben weiter in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien. Den elften Tag in Serie loderten die Flammen im Karstgebiet. In San Michele del Carso nördlich von Triest unweit der Grenze zu Slowenien mussten 400 Personen die Nacht in einer Sporthalle verbringen, nachdem dort ein großes Feuer ausgebrochen war. Der Brand wurde vom Wind angefacht und war auch am Freitag immer noch nicht unter Kontrolle.