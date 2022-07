Pride-Parade, Hill Vibes bis CleanUp-Days: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Der Juli befindet sich in seinen letzten Zügen und verspricht fürs Wochenende nicht unbedingt Open-Air-taugliches Wetter – Stichwort Regen. Trotzdem hoffen wir, dass der Eventkalender nicht ins Wasser fällt, schließlich steht allerhand auf dem Programm. Von Freiluftkino im Zillertal und im Zeughaus über ganz viele Dorf- und Familienfeste und nicht zuletzt das TT-Café in Schwaz. An der Musik-Front dürfen das Reggae-Festival „Hill Vibes" in Telfs und das Musical „Evita" in Kufstein nicht unerwähnt bleiben. Bunt wird's beim Christopher Street Day in Innsbruck und beim Olala-Straßentheaterfest in Lienz. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.