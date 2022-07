Norwegen bessert bei neuen Richtlinien für retuschierte Werbung nach

Anfang Juli war in Norwegen eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, wonach Influencer und andere Werbeschaffende explizit kennzeichnen müssen, wenn das Aussehen von Personen in Werbeanzeigen geändert wurde. Retuschierte und anderweitig manipulierte Erscheinungsbilder in bezahlten Anzeigen müssen seitdem mit einem kreisrunden einheitlichen Hinweis versehen werden. Darunter fallen die Körperform, -größe und -haut, also zum Beispiel Veränderungen der Gesichtsform, breitere Schultern und schmalere Hüften.