Kitz-Märchen geht weiter! Misolic steht bei seinem ersten ATP-Turnier im Semifinale

Kitzbühel - Am Anfang der Woche nur Insidern bekannt, nun kennt ihn ganz Tennis-Österreich: Filip Misolic hat nach einer nicht für möglich gehaltenen Aufholjagd am Freitag bei seinem ersten ATP-Tour-Turnier das Halbfinale erreicht. Der erst 20-jährige Steirer lag gegen den serbischen Favoriten Dusan Lajovic mit 2:6,3:5 zurück, drehte das Match aber noch zum 2:6,7:6(5),6:3-Sieg. Da das Viertelfinale vom Donnerstag nachgeholt wurde, musste Misolic am Freitag noch einmal auf den Court.