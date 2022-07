Nach Biden-Telefonat: Moskau stellt sich in Taiwan-Frage an die Seite Chinas

US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping telefonierten am Donnerstag lange miteinander. Es ging dabei auch um den Status von Taiwan. Am Freitag stellte sich Russland, das gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, an die Seite Chinas. Die "territoriale Integrität" Chinas dürfe nicht in Frage gestellt werden, so der Kreml.