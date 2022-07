Kammermusikfest Hopfgarten: Es wird klassisch im Brixental

Das Eröffnungskonzert des Kammermusikfestes Hopfgarten findet in der barocken Pfarrkirche in Hopfgarten im Brixental statt.

„Ensemble plus“ – das Festival 2022 wird rund um drei etablierte Ensembles als Rückgrat der jeweiligen Konzerte gestaltet, diese werden jeweils durch ausgewählte Musiker*innen erweitert und bilden gemeinsam spannende, neue Kombinationen und Besetzungen, die es so nur in Hopfgarten zu hören gibt.

Nach dem bereits absolvierten Barockfest in der Hopfgartner Pfarrkirche stehen schon heute Impressionen aus Frankreich beim Konzert in der Salvena in Hopfgarten auf dem Programm: Musik von Telemann, Ravel, Debussy, Saint-Saëns und E. Chausson. Es spielen das Constanze Quartett Salzburg „plus“ Lavard Skou-Larsen (Violine), Agnieszka Kulowska (Violine), Ramon Jaffé (Violoncello), Revital Hachamoff (Klavier), Heide Wartha (Flöte), Johanna Gossner (Klarinette), Serafina Jaffé (Harfe).