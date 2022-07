Südtiroler Siedlung in Zams übergeben, Kritik bleibt

Das vierte Stockwerk sorgte für Unmut in Zams.

Zams – Proteste, Unterschriftenlisten und ein politisches Hickhack – ein Wohnprojekt der Neuen Heimat Tirol in Zams sorgte vergangenes Jahr für Kontroversen. Das vierte Geschoß polarisierte , den Anrainern war der Bau zu hoch. Sie gingen bis zum zuständigen Landesrat Toni Mattle, um es zu verhindern, da stand bereits der Rohbau. Gelungen ist das letztlich nicht.

Gestern wurde der neue Block mit 38 Wohnungen nun an die neuen Bewohner übergeben. NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner erinnerte an die Diskussionen. Die befürchtete Massivität sei nicht eingetreten – „obwohl er viergeschoßig ist, strahlt er eine angenehme Atmosphäre aus“, so sein Urteil gestern. Den Nachbarn sei man beim Bau entgegengekommen – zuletzt habe man sogar auf eigene Kosten die Straße neu asphaltiert, erklärte der NHT-Chef. Den obersten Stock nicht zu bauen, als der restliche Rohbau bereits gestanden ist, wäre unmöglich gewesen, sagte er.