Warteschleife statt Energie-Bon: AK Tirol bietet eigene Hotline an

AK-Chef Zangerl übt massive Kritik am Finanzministerium.

Innsbruck – An den 150-Euro-Energiegutscheinen zum Abfedern der stark gestiegenen Energiekosten gibt es erneut Kritik. Bei der AK Tirol häufen sich Beschwerden von Betroffenen, die den vom Bund angekündigten Gutschein für den Energiekostenausgleich bislang nicht erhalten haben, berichtet Tirols AK-Chef Erwin Zangerl. Betroffene würden beim zuständigen Ministerium nur eine Tonbandstimme hören und in die Warteschleife geschickt. Niemand nehme Daten auf oder stehe für Informationen zur Verfügung. „Es kann nicht sein, dass man im Ministerium den Kopf in den Sand steckt und den Betroffenen nur eine überlastete Hotline zur Verfügung stellt“, schimpft Zangerl.