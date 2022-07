19-Jähriger wollte 12-Jährigen verführen: Zehn Monate bedingte Haft

Innsbruck – Wegen gleich drei Sexualdelikten musste sich gestern am Landesgericht ein 19-Jähriger verantworten. Der Hintergrund der Anklage vor dem Jugendgericht war höchst ungewöhnlich. So hatte der Bursche offenbar Gefallen an einem erst 12-jährigen Buben aus der Nachbarschaft seiner Großeltern gefunden. Mittels Geld und Gutscheinen hatte der 19-Jährige darauf versucht, den Buben zu geschlechtlichen Handlungen zu verleiten. Zum Verschicken von Nacktbildern war es bereits gekommen.