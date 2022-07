Horrorunfall in Haiming: 22-Jährige starb bei Frontalkollision, zwei Männer verletzt

Haiming – Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 22.20 Uhr auf der Tiroler Straße in Haiming gekommen. Eine 22-jährige Lenkerin starb, als ihr Auto auf der Achbrücke frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Die Tirolerin wurde in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und starb noch an Ort und Stelle.