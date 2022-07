TT-Leitartikel zum Abschuss-Bescheid: Der Wolf wird zum Wahlkampf-Thema

Seit Jahren kämpfen die Landwirte und Schafzüchter in Tirol darum, in ihrem Kampf gegen die Wiederansiedelung von großen Beutegreifern – in erster Linie geht es um den Wolf – von der Politik wahr- und auch ernst genommen zu werden. Seit Jahren weisen sie darauf hin, dass sie ihre Tiere auf den heimischen Almen nicht länger den Räubern zum Fraß vorwerfen wollen. Und ebenfalls seit Jahren erklären sie gebetsmühlenartig, dass herkömmliche Herdenschutzmaßnahmen, die in anderen Regionen Österreichs und Europas erfolgreich praktiziert werden, in Tirol aufgrund seiner topografischen Lage zum Scheitern verurteilt sind. Beweise dafür gibt es zuhauf.