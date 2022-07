Tourneo Connect: Fords neues Schweizer Messer

Wien – Ford ist einer der wenigen Hersteller, der mit dem Galaxy noch einen echten Großraum-Van im Programm hat. Das technisch aufwändige Fahrzeug mit dem Komfort der gehobene Mittelklasse beginnt aber bei 46.815 Euro. Vielleicht zu viel für eher gebrauchsorientierte Hochdachkombikäufer. Für Familienmenschen und Freizeitorientierte bot Ford deshalb schon bislang mit großem Erfolg den Tourneo Connect in mehreren Ausführungen an. Angesichts runderneuerter Konkurrenz lancierte Ford nun ein komplett neues Modell zum Einstandspreis von 32.578 Euro. Zu Nutze gemacht hat man sich dabei die Partnerschaft mit Volkswagen. Denn während VW im Pick-up-Bereich gerne auf das Knowhow von Ford zurückgriff, lehnt sich der Tourneo Connect stark an das Wolfsburger Hochdachmodell an.