Autoreifen manipuliert, Kennzeichen abgerissen: Polizei in Silz sucht nach drei Jugendlichen

Stams – Nach einem Fall von Sachbeschädigung an einem Auto ist die Polizei in Silz auf der Suche nach drei Jugendlichen. Die Anzeige stammt von einem Lenker aus Dänemark. Der 44-Jährige parkte seinen Wagen am Freitagabend vor einem Restaurant in Stams. Von dort aus beobachteten er und seine Frau drei Jugendliche, die auf dem Parkplatz mit einem Gegenstand – es war kein Ball – Fußball spielten.