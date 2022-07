Künstlerische Intervention am Landhaus: Kritik an Vergabeprozess wird lauter

Innsbruck – Dass sich das Land Tirol mittels einer künstlerischen Intervention künftig kritisch mit der Historie des Landhauses als einstigem NS-Gauhaus auseinandersetzen will, wurde in- und außerhalb der Kulturszene positiv aufgenommen. Wie die Auswahl der Intervention erfolgte, rief zuletzt jedoch kritische Stimmen auf den Plan.

Eine „inhaltliche Entscheidung“ ortete zunächst der stellvertretende Juryvorsitzende Hannes Sulzenbacher. In einem offenen Brief kritisierte dann Gerhard Ruiss (IG Autorinnen Autoren) den Entscheidungsprozess, der „die Arbeit und Expertise von Fachleuten missachtet, die Transparenz und Objektivität garantieren soll“. Wo Jurys „zur Alibiinstitution“ degradiert werden, könnten sie politische Einflussnahmen nicht verhindern, schreibt Ruiss.

Wenn die Entscheidung bereits steht, warum nicht direkt vergeben? Diese Frage stellt Mesut Onay, ALI-Gemeinderat in Innsbruck, in einer Stellungnahme zur Landhausplatz-Debatte. Stattdessen würden faire Rahmenbedingungen lieber wieder verworfen, so Onay, der auf ähnliche Entscheidungen in der Vergangenheit verweist. Als Teil von „KulturGuerilla“ beschenkte er 2012 Kulturlandesrätin Palfrader (ÖVP) mit „sauren“ Zitronen. Sie hatte vorher von einer Jury empfohlene TKIopen-Projekte (etwa von Oliver Ressler) abgelehnt.