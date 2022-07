Arthur Schnitzlers „Reigen“: Weckruf im Jahrmarkt der Eitelkeiten

Die bloße Andeutung kopulativen Austausches kreuz und quer durch gesellschaftliche Schichten reichte aus, um Schnitzlers Version nach deren Uraufführung 1920 gerichtlich zu bekämpfen. Bis 1982 blieben weitere Aufführungen untersagt. Nach der Uraufführung des neuen, nunmehr Salzburger „Reigen“ am Donnerstag in der Regie von Yana Ross lässt sich konstatieren: Die neue Fassung taugt weder zum Skandal noch zum Neo-Klassiker.

Die Bühne (Márton Ágh) ist einem jener Schickimicki-Restaurants nachempfunden, in denen man sich auf Anhieb so richtig fehl am Platz fühlt: bis zur sterilen Leblosigkeit zu Tode gestylt. Service-Personal trägt wort- und emotionslos Gedecke auf und ab. Darstellendes Personal im Off labt sich gästegleich an Speis und Trank. Im Zuge hitziger Dialoge fliegen alsbald Sektflöten und Geschirr überaus tief – und scherbenlos. Plastik statt Porzellan lautet ressourcenschonend die Devise.