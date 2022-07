Familienfreund und Universaltalent: Nissan Townstar im Test

Moderner Auftritt: Enorme Raumfülle auf viereinhalb Metern wurden im Townstar attraktiv verpackt. Eine stabile Dachreling wartet auf Freizeitorientierte. © Fellner

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Moderne Hochdachkombis schießen derzeit wie Pilze aus dem Asphalt. Die beliebten Alleskönner ersetzen dabei – eine Fahrzeugklasse tiefer – die bei nahezu allen Marken eingestellten Großraumvans. Auf deren Raumfülle muss man aber meist trotzdem nicht verzichten. Dazu fährt die Fahrzeugklasse mit enorm praktischen Schiebetüren vor. Mit den zu Kombis umgebauten Kleintransportern früherer Tage haben diese modernen Alltagshelden nichts mehr zu tun. So bringen die heutigen Entwicklungsstandards Pkw-artiges Fahren und Komfortniveau. Ganz im Trend der Zeit bringt eine gewisse Verschlankung zudem auch etliche Vorteile mit sich. So erlauben reduzierte Fahrzeuggewichte auch den Einsatz kleinerer Maschinen. Dazu ist das neue Format oft um die Hälfte günstiger zu erwerben.

Ein schönes Beispiel für diese Art moderner Familien- und Freizeitfahrzeuge ist der neue Nissan Townstar. Er entspringt einer Kooperation mit Renault und Mercedes. Zum TT-Test trat das Spitzenmodell „Tekna“ mit dem markenübergreifend verwendeten 1,3-Liter-Turbobenziner an.

Der in Highland Grey schimmernde Townstar pflegt mit stylischen Leichtmetallfelgen und abgedunkelten Scheiben dabei den schicken Auftritt – keine Spur von Transporter. Die nahezu bis zum rechten Winkel öffnenden Vordertüren erlauben dann einen äußerst bequemen Einstieg. Die hohe Sitzposition gibt guten Überblick und lässt die Passagiere auf ein modernes Armaturenbrett mit mittigen Acht-Zoll-Bildschirm sehen. Dessen Prozessor gehört leider nicht zur ausgeschlafenen Sorte und quittiert Befehle manchmal mit Verzögerung – dann klappt es aber fehlerfrei. Auch das bei Tekna serienmäßige Navi arbeitet verlässlich. Angenehm: Über die serienmäßige Induktiv-Ablage kann das Smartphone kabellos geladen werden und kommuniziert perfekt mit dem noch taufrischen Multimedia-System. Dazu bietet der Townstar allein vorne noch drei weitere USB-Anschlüsse. Richtig gut funktioniert auch das 360-Grad-Kamerasystem beim Ein- und Ausparken. Gerade bei so einem Hochdachkombi ein großer Praxisnutzen. Angenehm im Alltag: Im Nissan finden sich noch Drehregler zur Bedienung der Klimaanlage. Ob man die Lautstärke gerne per Lenkradsatellit bedient (kommt direkt von Renault), bleibt Geschmackssache.

Nichts zu diskutieren gibt es jedoch über die Vorteile des Van-Konzepts. So erleichtern die fein funktionierenden Schiebetüren (kein zu hoher Kraftaufwand) das Leben in allen Lagen. Für Kinder und zum Beladen einfach ideal. Dazu lassen sich im Townstar die hinteren Fenster elektrisch bedienen – keine Selbstverständlichkeit in diesem Segment, aber ein klarer Produktvorteil. Zu den Vorteilen zählt auch die in den Boden umlegbare Rücksitzbank, die den 775-Liter-Kofferraum auf gigantische 2800 bzw. 3500 Liter (umgeklappter Beifahrersitz) erhöht.

Das hat schon was: Hintere Lehne umklappen, Fahrrad rein, los geht’s! Drei Kinder passen nebeneinander perfekt in den Fond – kein Mitteltunnel am Boden stört die Bewegungsfreiheit. Und: Fast alle Kinder lieben Schiebetüren. Beim Fahren gibt sich der Townstar betont unauffällig – und zwar im positiven Sinn. Der Turbobenziner agiert mit seinen 130 PS recht spritzig und gefällt mit Laufruhe. Wer ruhiger fährt, wird mit Werten unter sieben Litern Super belohnt – wir kamen im Test auf 7,4 Liter. Fahrwerk und Lenkung zeigten sich der dynamischeren Fahrweise übrigens gut gewachsen – da ist sogar ein Hauch von Fahrspaß zu erleben. Bei fünf Jahren Garantie sollte der im Nissan auch so schnell nicht enden. Ein Leasing ab 199 Euro oder 27.350 Euro Einstiegspreis locken derzeit ebenso.