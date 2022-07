Frauen bei Videodreh vergewaltigt: Polizei tötete Verdächtige, 65 Festnahmen

Johannesburg – Horror auf Filmset in Südafrika: Dutzende mit Decken vermummte Täter hatten am Donnerstag eine 22-köpfige Filmcrew überfallen, während diese ein Musikvideo drehte. Die Angreifer befahlen allen, sich auf den Boden zu legen und vergewaltigten acht Frauen, so die Polizei. Die Frauen seien zwischen 18 und 35 Jahren alt. Eine Frau sei von zehn Männern vergewaltigt worden, eine andere von acht. Anschließend stahlen die Vermummten die Wertsachen des Filmteams und flohen vom Tatort. Die Polizei erschoss später bei einem Großeinsatz in Krugersdorp nahe Johannesburg zwei Verdächtige und nahm 65 weitere fest.