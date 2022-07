17-jähriger Alkolenker stürzte mit Auto in Fließ acht Meter in den Inn

Fließ – Ein Probeführerscheinbesitzer ist am Freitagabend in Fließ angetrunken mit seinem Auto in den Inn gestürzt. Der 17-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr auf der Reschenbundesstraße (B180) Richtung Süden. Kurz vor dem Pontlatztunnel überholte er laut Polizei ein Fahrzeug und kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte seitlich gegen eine Felswand, durchbrach einen Holzzaun und stürzte rund acht Meter über eine steile Böschung ab.