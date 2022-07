RB Leipzig gegen Bayern: Im Supercup ein Statement setzen

Leipzig – Vor der erhofften ersten Tor-Show von Sadio Mané hob Trainer Julian Nagelsmann nicht nur die Wichtigkeit des Supercup-Titels für seinen FC Bayern hervor. Im reizvollen Kräftemessen gegen Ex-Club RB Leipzig will das aufgerüstete Münchner Ensemble um den vom FC Liverpool verpflichteten Stürmerstar auch ein erstes Signal für die neue Saison setzen.

„Leipzig ist ein hungriger, junger Verein, der versucht immer, am Status von Bayern München zu kratzen“, sagte Nagelsmann (35) am Tag vor dem Duell an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Puls24) bei den Sachsen. Außerdem sei auch „ein kleiner Titel“ wichtig. Das Pflichtspiel Nummer eins nach der großen Torjäger-Ära des zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski (33) betrachtet Nagelsmanns Chef Oliver Kahn (53) als eine „super Standortbestimmung“ eine Woche vor dem Bundesliga-Start. „Die Leipziger haben mit dem DFB-Pokal ihren ersten Titel gewonnen. Das setzt schon Kräfte frei.“