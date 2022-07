Nigerianischer Straßenhändler mit Krücke zu Tode geprügelt

Civitanova Marche – Der brutale Mord an einem nigerianischen Straßenhändler, der am Freitagnachmittag in der mittelitalienischen Adria-Badeortschaft Civitanova Marche von einem Italiener angegriffen und tödlich verletzt wurde, schockt Italien. Der 39-jährige Nigerianer, der seit Jahren mit seiner Frau und einem Kind in Italien lebte und auf der Straße Papiertaschentücher und andere Gegenstände verkaufte, wurde im Stadtzentrum von einem 32-jährigen Italiener attackiert und verprügelt.