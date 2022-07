Packt die Denkmuskeln aus: Wie schlagt ihr euch in diesem Quiz über Arnold Schwarzenegger?

Bodybuilder, Geschäftsmann, Schauspieler und Politiker. Arnold Schwarzeneggers Vita reicht für drei Lebensläufe. Am 30. Juli wird der gebürtige Steirer 75 Jahre alt. Was wisst ihr über Österreichs prominentesten US-Export? Findet in unserem Quiz heraus, ob ihr es mit dem „Terminator" aufnehmen könnt.