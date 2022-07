17-Jähriger flog mit Auto in Seefeld 25 Meter durch die Luft

Seefeld – Ein junger Autolenker ist am späten Freitagabend bei einem Unfall in Seefeld verletzt worden. Der Jugendliche kam laut Polizei gegen 23.30 Uhr auf der B117 Richtung Gießenbach in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschiene.