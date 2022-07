Frontalkollision bei Sillian: Junger Motorradlenker schwer verletzt

Sillian – Ein Überholmanöver auf der Drautalstraße (B100) wurde am Samstagnachmittag einem 17-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Bei Sillian kam es zu einer Frontalkollission zwischen dem Jugendlichen und einem entgegenkommenden Auto. Der junge Österreicher wurde von seiner Maschine geschleudert und bleib schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Die Wucht des Aufpralls war laut Polizei so groß, dass das Motorrad einige Meter zurück auf den angrenzenden Fahrbahnrand flog. Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert. Der 74-jährige Autolenker blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Drautalstraße war an der Unfallstelle rund 40 Minuten komplett gesperrt. (TT.com)