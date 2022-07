Im Stubaital regiert Anfang August die Volksmusik

Bei „Echt Stubai – Klang & G’sang auf der Alm“ laden die teilnehmenden Betriebe am 7. August zu Speis, Trank und Musikgenuss ein. Für Livemusik sorgen Gesangsgruppen und Volksmusikensembles aus dem gesamten Alpenraum, die vom Tiroler Volksmusikverein organisiert werden. Mehr als 20 Hütten- und Almwirte haben sich an dem Programm beteiligt, vom Gletscher bis zum Talanfang in Schönberg, im Pinnistal und am Stubaie­r Höhenweg. Sie lassen sich mit Ausflügen zu Naturschauplätzen, ausgedehnten Wanderungen oder Fahrten mit den Stubaier Bergbahnen verbinden.