Niedrigwasser: Boote müssen aus Bodensee-Häfen geholt werden

Konstanz – Wegen des niedrigen Wasserstandes im Bodensee müssen vor allem am westlichen Ufer die ersten Boote aus den Häfen an Land geholt werden. "Wir sind seit 14 Tagen ständig am Auswassern", sagte der Hafenmeister der Gemeinde Moos (Landkreis Konstanz), Martin Graf. "Bei uns liegt eigentlich kein Boot mehr, wo es soll." Rund ein Drittel der Boote an den rund 400 Liegeplätzen sei entweder verlegt oder aus dem Wasser genommen worden.