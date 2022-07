Star-Absagen liegen trotz Misolic-Gala den Kitzbüheler Veranstaltern im Magen

Kitzbühel – Die Veranstalter der Generali Open zogen gestern zufrieden Bilanz. Davis-Cup-Stimmung, volle Ränge, starke Leistungen der Österreicher und auch viel Prominenz prägten die diesjährige Auflage. „Es war eine herausfordernde Woche, aber eine wunderschöne. Die beste Stimmung in unserer Ära“, freuten sich die Turnierveranstalter Herbert Günther und Markus Bodner. 45.000 Tickets wurden in der Woche ausgegeben.

Zusätzlich wurden am frei zugänglichen Turniergelände samt weiteren Turnier-Plätzen rund 600 Fans pro Tag gezählt. Bis zu 7000 Fans waren auf der gesamten Anlage unterwegs. Da dies an die Grenzen der Infrastruktur stößt, will man auch keine Rekorde jagen, sondern die „perfekte Mischung finden“.

Alles andere als einfach seien zu Turnierbeginn die Absagen von Casper Ruud und Matteo Berrettini gewesen. „Der Sonntag war mit den Absagen ein Horror, auch, weil man als Turnier und ATP unverschuldet Glaubwürdigkeit einbüßt, wenn gleich die zwei Topgesetzten so unfassbar kurzfristig absagen“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Auch hier muss gearbeitet werden. Mit Regeln für Spieler, die es ihnen schwerer machen, so kurzfristig abzusagen. Wir sind hier in Working Groups der ATP involviert, die an Lösungen arbeiten.“