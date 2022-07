44-Jähriger soll Ehefrau in Wien-Favoriten mit Messer verfolgt haben

Wien – Ein 44-jähriger Mann soll seiner um ein Jahr jüngeren Ehefrau am Samstag in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer in der Hand gedroht haben, dass er sie umbringen werde. Als die 43-jährige daraufhin auf die Straße floh, soll ihr der Mann hinterher gerannt sein, sie zu Boden gestoßen und ihr ins Gesicht geschlagen haben, berichtete die Landespolizeidirektion. Er wurde festgenommen.