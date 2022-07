Gastgeber England trifft auf Deutschland: Wembley bereit für Final-Show

Das DFB-Team um Top-Stürmerin Alexandra Popp (11) will auch im Finale jubeln.

London –Englisches Fußball-Sommermärchen oder der neunte deutsche Triumph. Das Finale der Frauen-EM heute (18 Uhr/live ORF 1 und ARD) hat mit England einen leichten Favoriten, die Gastgeberinnen sind überzeugt vom ersten großen Titel. Das Ambiente wird eines EM-Finales mehr als würdig sein. Im ausverkauften Wembley-Stadion in London vor der Rekordkulisse von 90.000 Zuschauern fällt die Titel-Entscheidung. Generell ist man sich auf der Insel einig: Selten war die Chance für ein englisches Fußballteam – Frauen wie Männer – so groß. Dreimal hintereinander war England im Halbfinale gescheitert (EM 2012, WM 2015, EM 2017). Ähnlich wie bei den englischen Fußball-Männern schien man immer auf der Zielgeraden zu scheitern. Nun ist England mit Teamchefin Sarina Wiegman seit 19 Spielen ungeschlagen.

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp ist jedoch auch für Schlagzeilen gut. „Ex-Zootierpflegerin will die Löwinnen zähmen“, berichtete die renommierte The Times in Anspielung auf den erlernten Beruf der sechsfachen EM-Torschützin Popp.