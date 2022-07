Lufthansa-Piloten votierten bei Urabstimmung für Streik

Frankfurt am Main – Nachdem das Bodenpersonal die deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa den Flugverkehr am Mittwoch einen ganzen Tag lahmgelegt hat, rüsten sich nun die Piloten für einen Arbeitskampf. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.